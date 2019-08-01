2019/08/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد ….أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس ، ضرورة دعم الاعلاميين والصحفيين بما يضمن اداء رسالتهم الوطنية بكل دقة وموضوعية ومهنية.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، ان ” الرئيس، اشار خلال استقباله في قصر السلام ببغداد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد على ضرورة دعم الاعلاميين والصحفيين لإداء رسالتهم الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد على ضرورة دعم الاعلاميين والصحفيين لإداء رسالتهم الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).