العثور على 6 انفاق واوكار لداعش تحوي عبوات ناسفة في كركوك

2019/08/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على 6 انفاق لتنظيم داعش تحوي عبوات ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان أن “قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، شرعت بواجب تفتيش لقريتي ( البنادرة، الخرداد) تمكنت من خلاله العثور على ٦ انفاق و٣ اوكار للإرهابيين، بداخلهم ٣ عبوات ناسفة وكيلو غرام من مادة c4، وقد تم تدمير الاوكار بالكامل”.

وأضافت الخلية، أن “قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية شرعت ايضا بواجب تفتيش في وادي زغيتون، وعثرت على وكر بداخله ٣ عبوات ناسفة ولغم ضد الدبابات، وقد تم تفجير الوكر مع محتوياته، وعثرت على ذاكرة فلاش تحتوي خطابات داعشية وقاعدة بيانات، وعلى خزان مياه يحمل على عجلة ( تنكر ماء)”.

وتابعت الخلية، أن “قوة من فرقة المشاة ١٤ نفذت فعالية امنية في جبل كراو التابع الى قرية سركران / قضاء الدبس، وعثرت على نفقين، وحزام ناسف ووثائق وسجلات تخص عناصر داعش وصاعقين و ملابس عسكرية ومدنية وادوية مختلفة ومواد أخرى، وقد تم معالجة النفق دون حادث يذكر”.

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