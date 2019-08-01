وفاة عاملين بمشروع مجاري الشرقاط إثر سقوطهما في “حفرة” ترابية

2019/08/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بوفاة عاملين في مشروع مجاري قضاء الشرقاط، إثر سقوطهما في حفرة ترابية.

وقال المصدر، في حديث إن “عاملين يعملان في مشروع مجاري مدينة الشرقاط الذي هو قيد التنفيذ الآن، لقيا حتفهما اليوم نتيجة سقوط أكوام من التراب عليهم في حفرة تابعة للمشروع”.

وأضاف المصدر، أن “سبب الوفاة كان نتيجة لعدم تأمين وسائل السلامة من قبل الشركة المنفذة للمشروع”.

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