دعوى قضائية في البصرة ضد نظام صدام حسين

2019/08/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني من محافظة البصرة، الخميس (01 اب 2019)، عن قيام عشيرة “البدور”، الساكنة في قضاء الزبير غربي المحافظة، برفع دعوى قضائية ضد النظام السابق ورئيسه صدام حسين.

وقال المصدر إن “ثمانية افراد من عشيرة البدور حضروا إلى مركز شرطة الزبير، لتقديم دعوى قضائية ضد نظام صدام حسين بتهمة مصادرة اغنامهم قبل ثلاثين عاما”.

وأضاف أن “احد الافراد ذكر أن قوات الجيش العراقي السابق قامت بمصادرة 200 رأس من اغنامه في عام 1982 قرب الحدود العراقية الكويتية “، لافتا إلى أن “الافراد الاخرين ادلوا بذات الافادة ليكون المجموع الكلي الذي صادرته قوات الجيش العراقي السابق، 1000 رأس غنم منهم “.

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