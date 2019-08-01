مجلس الامن الدولي يناقش عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الأخيرة

2019/08/01 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، اليوم الخميس، عمليات الاطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.وقالت كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين بعد أيام فقط من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى للاحتجاج على تدريبات عسكرية مشتركة مقررة بين سيول وواشنطن.

وقال مصدر دبلوماسي، إن "المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا طلبت التطرق الى عمليات الاطلاق الصاروخية هذه والتي تشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن".

وأكد مصدر اخر، ان "قد أضيف الموضوع لجدول أعمال الجلسة، في اليوم الأول من الرئاسة البولندية لمجلس الأمن"..

وبدأت واشنطن وبيونغ يانغ منذ أكثر من عام عملية دبلوماسية لتسوية مسألة البرامج النووية والبالستية الكورية الشماليةوعقدت ثلاث قمم بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب وفي آخر هذه القمم في حزيران/يونيو 2019 اتفقا على استئناف المباحثات.

وحذرت كوريا الشمالية، أن "العملية يمكن أن تنهار إذا نظمت مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في آب/اغسطس 2019 كما هو مقرر".



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