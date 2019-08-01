شغاتي يرد على امكانية عودة

2019/08/01 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس جهاز مكافحة الارهاب في العراق الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني،اليوم الخميس، امكانية عودة جماعة داعش الارهابية الى العراق، في رده على ت...

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