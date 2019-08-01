سلامه ابو زعيتر - عمالة الاطفال ظاهرة تحتاج لوقفة وتدخل !!؟؟

2019/08/01 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلامه_ابو_زعيتر تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال وتزداد في المجتمعات النامية نتيجة العديد من الأسباب والعوامل منها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية...، مما ساهم بتعرضهم يوميًا للعديد من مخاطر التي تعيق نموهم الجسدي والفكري وتقف عائقًا أمام تنمية قدراتهم ومهاراتهم؛ وذلك كنتيجة طبيعية لتشغيل الأطفال في أعمال شاقة لا تناسب قدراتهم الجسدية، وفي ظروف وبيئة عمل صعبة؛ بما يؤثر سلبًا على حياتهم، ويحد من الفرص المتاحة لهم في ......

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