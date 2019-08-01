مسؤول بديالى يطالب بوضع موازين أرضية في مداخل المحافظة ويؤكد: الطرق انهارت

2019/08/01 | 17:22

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بغداد :سومر نيوز

عزا عضو مجلس محافظة ديالى عامر صبحي نصيف، الخميس ، وجود التخسفات على الطرق الى عدم وجود موازين ارضية ب...

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