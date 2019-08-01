2019/08/01 | 17:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مسؤول بديالى يطالب بوضع موازين أرضية في مداخل المحافظة ويؤكد: الطرق انهارت) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
عزا عضو مجلس محافظة ديالى عامر صبحي نصيف، الخميس ، وجود التخسفات على الطرق الى عدم وجود موازين ارضية ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول بديالى يطالب بوضع موازين أرضية في مداخل المحافظة ويؤكد: الطرق انهارت) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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