2019/08/01 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، القبض على 41 مطلوبا في مناطق متفرقة بالمحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تم القبض على (41) مطلوب للعدالة في مناطق متفرقة من المحافظة، خلال الممارسات اليومية التي تجريها قواتها بمختلف الصنوف لمتابعة تنفيذ اومر القبض الصادرة من المحاكم المختصة”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 41 مطلوبا بقضايا مختلفة في بابل وكالة خطوة برس.

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