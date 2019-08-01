لجنة الثقافة النيابية تبحث مع رئيس شبكة الإعلام العراقي تطبيق قرار تحويل الإجراء اليوميين إلى عقود

2019/08/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الثقافة والاعلام تبحث مع رئيس شبكة الاعلام العراقي فضل عباس فرج الله، اليوم الخميس، تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل الاجراء اليوميين الى عقود وفقا للضوابط المنصوص عليها.

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