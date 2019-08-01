رئيس الجمهورية: الإعلام الوطني مطالب اليوم بابراز المكانة اللائقة للعراق ودوره المحوري

2019/08/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة دعم الاعلاميين والصحفيين بما يضمن اداء رسالتهم الوطنية بكل دقة وموضوعية ومهنية.

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