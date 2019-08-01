حكومة كربلاء تعلق على افتتاح بطولة غرب اسيا

2019/08/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت حكومة كربلاء المحلية، اليوم الخميس، عن عدم تدخلها في برنامج افتتاح بطولة غرب اسيا الذي اقيم بالمحافظة.

وقال محافظ كربلاء في بيان تابعته {الفرات نيوز}، إن "انتقادات وصلت لنا حول بعض بعض الفقرات التي حصلت بحفل افتتاح بطولة غرب اسيا التي لم يكن لنا اي دور في اعداد برنامج هذه البطولة".واوضح ان "دور الحكومة المحلية يقتصر في تهيئة الطرق وتشجيرها وتهيئة الساحات وتقديم كافة وسائل الدعم".واضاف انه "في الداخل كان برنامج اعداد البطولة من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي ولم نتدخل بفقرات البرنامج"، مشيرا الى ان حكومة كربلاء المحلية تتحفظ على فقرات معينة من هذا البرنامج بالكتاب المرسل لوزارة الشباب والرياضة والى الاتحاد العراقي لكرة القدم".وتابع ان "حكومة كربلاء لن تسمح باقامة اي برنامج لاي جهة الا بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة لتجنب حدوث هكذا اخطاء في المراحل المقبلة".



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