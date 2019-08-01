البرلمان يستقبل الوفد العراقي للمواي تاي والحاصل على المراكز المتقدمة عالميا

2019/08/01 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في مكتبه اليوم الخميس، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي وعدد من النواب، الوفد الرياضي العراقي للعبة (مواي تاي) المشارك في بطولة العالم في العاصمة التايلندية بانكوك، والذي حصل على عدة جوائز اهمها رفض اللاعب علي الكناني مواجهة الاسرائيلي في دور النهائي […]

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