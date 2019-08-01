2019/08/01 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أثار حفل افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة القدم الذي أقيم في مدينة كربلاء، الثلاثاء الماضي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وداخل أوساط سياسية ودينية “محافظة” وأخرى تنتمي للتيار المدني.وشهد الحفل، الذي أقيم على ملعب كربلاء الأولمبي، فعاليات فنية ومسرحية شاركت فيها مجموعة من الفتيات عبر تقديم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء “الفرح” والفن” تنتصر..وأصحاب “القدسية” يشتعلون غضبا المركز الخبري الوطني.

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