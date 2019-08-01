كهرباء ميسان تكشف عن عدد المحولات التي تم صيانتها

2019/08/01 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

كشف فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، عن عدد المحولات ( ١١ ك.ف ) التي خرجت

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