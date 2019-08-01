الشرطة النهرية في المثنى تنتشل جثة من نهر الفرات

2019/08/01 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

تمكن فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، من انتشال جثة لغريق شاب في نهر

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