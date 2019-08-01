الاتحاد الأوروبي: سنواصل العمل مع ظريف بصفته أرفع دبلوماسي يمثل ايران

2019/08/01 | 17:40

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بغداد اليوم _ متابعة

أعرب الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، عن "أسفه" للقرار الاميركي فرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، فيما أكد مواصلة العمل معه.

وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد "فيديريكا موغيريني": "نأسف لهذا القرار، ومن جانبنا سنواصل العمل مع ظريف بصفته أرفع دبلوماسي يمثل ايران، ونظرا لأهمية الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع طهران".

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وجاء هذا بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها ظريف الى نيويورك واجرائه مقابلات مع وسائل الاعلام الاميركية.

وكان وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، قد اعرب عن غضبه ازاء المقابلات التي اجراها ظريف مع وسائل الاعلام الاميركية.

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