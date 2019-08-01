2019/08/01 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC قال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إيران نقلت الجزء الأكبر من أنظمة الصواريخ التي تنشرها خارج البلاد إلى العراق بدلا من سوريا.ونقلت صحيفة هآرتس عن ضباط في الاستخبارات العسكرية قولهم إن إيران بدأت تزود الفصائل العراقية بصواريخ أكثر دقة من تلك الموجودة لدى حزب الله، وقادرة على ضرب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة: إيران سلمت فصائل عراقية صواريخ قادرة على ضرب إسرائيل المركز الخبري الوطني.

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