الثقافة والاعلام النيابية تبحث مع رئيس شبكة الاعلام العراقي وعدد من المدراء تطوير الاداء والخطاب الاعلامي الوطني الموحد

2019/08/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار رئيس شبكة الاعلام العراقي ومدراء المالية والمكاتب الداخلية والمكاتب الخارجية والتدقيق والادارة في مقر اللجنة بالبرلمان وبحثت معهم سبل تطوير الاداء والخطاب الاعلامي الموحد.واطلعت رئيس اللجنة سميعة الغلاب وعضو اللجنة النائب علي الحميداوي على تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل الاجراء اليوميين الى عقود وفقا للضوابط المنصوص […]

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