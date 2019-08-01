صندوق الاسكان العراقي يكشف عن خبر سار

2019/08/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، اليوم الخميس، بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الإسكان....

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