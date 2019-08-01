2019/08/01 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ناحية برطلة بمحافظة نينوى علي محمد فتحي، الخميس، أن الناحية لم تسجل أي خرق أمني بفضل وجود قوات الحشد الشعبي، مشيدا بأداء قوات الحشد الشعبي في محيط الناحية.وقال فتحي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قوات اللواء 30 في الحشد الشعبي موجودة خارج مركز ناحية برطلة وتقوم بدور جيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير ناحية برطلة:لم نسجل أي خرق أمني بفضل وجود الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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