2019/08/01 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري , اليوم الخميس في القاعة الكبرى لديوان المحافظة اجتماعا امنيا موسعا حول الزيارات الكبرى في المدينة .

كما حضر الاجتماع قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة الاستاذ جواد الغزالي وفرقة الامام علي القتالية وهيئة الحشد وقادة ومسؤولي الاجهزة الامنية لمناقشة الملف الامني والخطط الامنية للزيارات الكبرى في المحافظة ومنها زيارة الاربعين والعيد والزيارات المختلفة.

الياسري اكد في حديثه على ضرورة ان تضع الحكومة المحلية من خلال مؤسساتها الامنية وضع خطط امنية رصينة تحافظ من خلالها على انسيابية حركة الزائرين والحفاظ على النظام والقانون وتفعيل الدور الاستخباراتي في الشارع لمنع اي محاولة العبث بامن المحافظة والزائرين.

وآكد الياسري على وجوب ان يكون هناك تنسيق وتعاون عالي بين جميع الاجهزة الامنية من جهة والجيش العراقي والحشد الشعبي من جهة اخرى لتطبيق الخطط الامنية وانجاح الزيارات المليونية مشيدا بالوقت نفسه بالاجهزة الامنية وما يقدموه من جهود كبيرة لحفظ امن النجف وتطبيق القانون والنظام وحفظ سلامة المدينة وابنائها والزائرين.

انتهى .



ا.ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف الاشرف : انعقاد اجتماع امني موسع لمناقشة خطط الزيارات الكبرى في المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف الاشرف : انعقاد اجتماع امني موسع لمناقشة خطط الزيارات الكبرى في المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).