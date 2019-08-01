مجلس النواب يستقبل الوفد الرياضي للمواي تاي والحاصل على المراكز المتقدمة عالمياً

2019/08/01 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW استقبل حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، في مكتبه اليوم الخميس 1 اب 2019 بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة السيد عباس عليوي و عدد من السادة النواب ، الوفد الرياضي العراقي للعبة (مواي تاي) المشارك في بطولة العالم في العاصمة التايلندية بانكوك ، والذي حصل على عدة

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