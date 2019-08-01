2019/08/01 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الخميس، عن عدد المحولات ( ١١ ك.ف ) التي خرجت عن العمل وتم إعادتها بعد الصيانة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ .وقال مدير الفرع المهندس ” جاسم راضي بريدي في يبان وتلقته وكالة صدى ” بان ملاكاته في شعبة صيانة المحولات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير توزيع كهرباء ميسان يكشف عن عدد المحولات التي خرجت عن العمل بالنصف الأول من العام الحالي واعيدت بعد صيانتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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