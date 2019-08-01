2019/08/01 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي هي الحياة...لا لوم فيها...ولا أمل...ينهبون فيها...ما شاءوا...يرتشون...يشترون ضمائر الناخبين...لا يسألون...عما يفعلون...°°°°°°والنائمون...فوق الرصيف...إن أكلوا خبزا...ولم يؤدوا ثمنه...أو شربوا شايا...ولم يستخلص النادل...منهم...قيمته...تحرك القائد...تحرك الباشا...تحرك العامل...وأخبر بكل ذلك...وزير الداخلية.........

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