فؤاد النمري - والقيادة الجماعية ..في الأحزاب ؟!

2019/08/01 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري تحت هذا العنوان كتب يوم الثلاثاء 30/7/2019 في "الرأي " الأردنية الكاتب التقدمي الدكتور زيد حمزة يطالب بالقيادة الجماعية للحزب في جميع الأحوال وقد أخذ برأي أحد أصدقائه في أن تداول القيادة لا بد وأن تضمن القيادة الجماعية للحزب أقانيم الديموقراطية .مثل هذا الخطاب البورجوازي الخبيث إنطلق في البداية إمتداداً لخطاب خروشتشوف السري ينتقد قيادة ستالين للحزب الشيوعي السوفياتي لثلاثين عاما متصلة 1922 – 1......

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