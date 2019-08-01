2019/08/01 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم على قاعة رئاسة مديرية صحة محافظة دهوك امس الأربعاء مراسيم إحياء أربعينية للشخصية الكوردية المعروفة (د.شونم أحمد ويسي)، بحضور النائب د.داليا فرهاد سليفاني والسيد نزار عصمت مدير عام صحة دهوك والسيد قاسم حسو عميد كلية الطب ود.أيمان يوسف رئيس قسم النسائية والتوليد في كلية الطب، كما حضر حفل التأبين موظفي مكتب مجلس النواب في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب داليا سليفاني تشارك في مراسيم إحياء ذكرى أربعينية للشخصية الكوردية المعروفة “د.شونم أحمد ويسي” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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