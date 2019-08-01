وفد العراق لمفاوضات استانا يبحث مع ايران الأزمة السورية

2019/08/01 | 18:26

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بغداد:سومر نيوز

التقى كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، بالوفدين العراقي واللبناني اللذين يشا...

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