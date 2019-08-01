الاتحاد الإسباني يقر النظام الجديد لكأس الملك

2019/08/01 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن النسخة القادمة من بطولة كأس الملك ستقام بنظام جديد، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على إحداث بعض التعديلات على المسابقة المذكورة.

وقال الاتحاد الإسباني، عبر موقعه الرسمي، إن مباريات كأس ملك إسبانيا ستُلعب من مباراة واحدة، وليس من مباراتين كما كان سابقاً، على ملعب الفريق الأدنى مرتبة، باستثناء مباريات دور نصف النهائي، إذ ستبقى بنظام الذهاب والإياب.

وتنطلق بطولة كأس ملك إسبانيا بنظامها الجديد في 13 نوفمبر 2019، بينما حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الـ18 من أبريل 2020 موعداً لإقامة المباراة النهائية الختامية، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف في وقت لاحق.

وأشار الاتحاد الإسباني، إلى أن مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، في البطولة ستبدأ من دور الـ16، وليس من دور الـ32 كما هو معتاد، وذلك بسبب انشغال هذه الفرق بخوض بطولة السوبر بشهر يناير.

وفي نفس السياق، قال الاتحاد الإسباني إن الدور نصف النهائي ببطولة السوبر، سيُقام في 8 يناير من السنة القادمة (2020)، بينما ستُلعب المباراة النهائية في 12 يناير من السنة نفسها.

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