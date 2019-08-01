سائرون: المصادقة على إقالة محافظ الديوانية خطوة اولى لتصويب العمل بالمحافظة

2019/08/01 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب عن سائرون في محافظة الديوانية محمد الغزي على إقالة المحافظ سامي الحسناوي.

واعتبر الغزي في تصريح، تصديق المحكمة الإدارية على قرار إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي الخطوة الأولى في طريق تصويب العمل بالمحافظة، وإعادة الحقوق لأبنائها وهي ثمرة جهود ممثلي الديوانية بمجلسي النواب والمحافظة.

وأضاف، أن ممثلي المحافظة لن يكتفوا بتلك الخطوة وسيمضون بإحالة جميع ملفات الفساد السابقة إلى النزاهة.

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