روسيا:امرأة تعذب طفلها لطرد الأرواح الشريرة منه

2019/08/01 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في روسيا امرأة، مارست التعذيب بحق ابنها لمدة شهر، زاعمة أن بداخله أرواحًا شريرة تسيطر عليه، وتريد طردها، حيث من المقرر أن تواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات.ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن مايا ماير {البالغة من العمر 27 عامًا} وتعمل مصففة شعر ولها شعبية كبيرة في روسيا، حقنت ابنها ويدعى “أنطون” ويبلغ من

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