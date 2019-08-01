الممثلة الأممية هينيس-بلاسخارت تستذكر معاناة الأيزيديين وتحثّ على اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ لاستعادة الاستقرار في سنجار وتمكين الأيزيديين من العودة إلى ديارهم

2019/08/01 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعربت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت خلال كلمتها في المؤتمر الثالث الذي اقامته منظمة “يزدا” في السنة الخامسة من الابادة الايزيدية، عن أسفها للإخفاق الحاليّ في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة.وشدّدت على أن الاستقرار أمرٌ حاسمٌ لهذا المجتمع المنكوب من أجل عودة أفراده إلى …

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