الحكيم يدعو الى حل الإشكاليات بين المركز والاقليم على مناطق الايزيديين لتسهيل عودة النازحين منهم إلى مناطقهم

2019/08/01 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد دعا رئيس تيار الحكمة السيد “عمار الحكيم”، الخميس 01.08.2019، إلى ضرورة حل التقاطع بين الجهات الامنية المتعددة التي تتصارع في قضاء سنجار، فيما أكد ضرورة تعميق التنسيق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.حيث قال “الحكيم” في مستهل كلمته في المؤتمر الثالث الذي اقامته منظمة “يزدا” في …

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