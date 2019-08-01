2019/08/01 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن تمكُّنها من ضبط سيَّاراتٍ مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ، إضافة إلى سيَّاراتٍ مُختلفة الأنواع والموديلات متروكة منذ سنواتٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي ومنفذ سفوان الحدوديِّ.وذكر بيان للهيئة تلقت الـ “NNC”، نسخة منه، أن “فريق عمل المديريَّة الذي انتقل إلى ميناء أم قصرالشمالي، تمكَّن من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة :ضبط 52 سيارة مُعدَّة للتهريب في البصرة المركز الخبري الوطني.

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