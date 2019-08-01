2019/08/01 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت محافظة النجف الاشرف، الخميس، اجتماعا امنيا بحضور الحشد الشعبي لمناقشة ملف الزيارات المليونية، فيما تم استعراض الخطط الخاصة بزيارة العيد الاضحى المبارك في المحافظة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان اجتماعا امنيا موسعا عقد اليوم في ديوان محافظة النجف الأشرف برئاسة المحافظ لؤي الياسري والمعاون الأمني للمحافظ راضي الخاقاني، وقائد الشرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ النجف الياسري يؤكد أهمية التنسيق مع الحشد لإنجاح خطط عيد الأضحى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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