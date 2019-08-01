اعتقال ثلاثة من مروجي المخدرات في الانبار

2019/08/01 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة من أبرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش في القضاء الواقع شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن "القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق تركزت على مناطق مختلفة من قضاء الحبانية والخالدية ومنطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من اعتقال 3 من أبرز مروجي الحلبوب المخدرة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة المعتقلين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة فيما طوقت القوات الامنية الاماكن المستهدفة التي يتواجد فيها مروجي الحبوب المخدرة، مبينا أن القوات الأمنية استندت على معلومات استخباراتية في عملية اعتقال المروجين".

وتابع، أن "القوات الأمنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى مراكز الاحتجاز الامني للتحقيق معهم ومعرفة المزيد عن اماكن اخفاء هذه المواد وطريقة حصولهم على هذه الكميات".



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