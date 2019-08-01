2019/08/01 | 18:34

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إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الصوح قبالة نجران

إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الصوح قبالة

نجران وسقوط قتلى وجرحى ف صفوفهمنجران: استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في معسكر طيبة الاسم

بصاروخ زلزال١ واصابات مباشره في صفوفهم

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