2019/08/01 | 18:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: نتوقع معركة صعبة لكننا سننتصر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
روحاني: نتوقع معركة صعبة لكننا سننتصر
تأریخ التحریر: : 2019/8/1 18:29
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: نتوقع معركة صعبة لكننا سننتصر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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