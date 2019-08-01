صورة.. موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا الى العراق

2019/08/01 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد وصول كل من {الاردن، البحرين، السعودية والكويت} الى العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي انطلقت في الـ30 من تموز الماضي على ملعب كربلاء الدولي.



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