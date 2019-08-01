وزارة النفط تباشر بتهيئة الاراضي المخصصة لعوائل الشهداء في النجف الاشرف

2019/08/01 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / خاص … باشرت الكوادر الهندسية في مديرية توزيع المنتجات النفطية في النجف الاشرف بحملة لتنظيف وتسوية الارض للموقع المزمع توزيعه كقطع اراضي سكنية على الشرائح المشمولة وعوائل شهداء الحشد الشعبي في المحافظة.وقال نوار الخفاجي مسؤول اعلام توزيع المنتجات النفطية في المحافظة في تصريح لـ / بدر نيوز/ ” قامت كوادرنا الهندسية […]

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