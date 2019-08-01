انطلاق مباحثات أستانة 13 بشأن سوريا

2019/08/01 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الخميس، مباحثات الدول الضامنة لاجتماع أستانة 13 حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان بمشاركة ممثلين عن ايران وروسيا وتركيا وسوريا والعراق ولبنان وممثلا عن الامم المتحدة .وقال ممثل وزارة الخارجية الكازاخية أيبيك ساميدياروف في المباحثات, بان جميع الوفود المشاركة وصلت الى البلاد بصورة تدريجية منذ امس الاربعاء حيث بدات مباحثاتها صباح اليوم […]

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