2019/08/01 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا ايزيدي 24 _ بغداد قالت الحكومة العراقية، الخميس، إنها افتتحت بالتعاون مع المنظمات الدولية، 17 مقبرة جماعية لضحايا تنظيم “داعش” الإرهابي من الإيزيديين، من أصل 73 مقبرة شمالي البلاد.وقال مهدي العلاق، ممثل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال كلمة له في المؤتمر الثالث الذي اقامته منظمة “يزدا” في السنة الخامسة من الابادة الايزيدية، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية: لقد فتحنا 17 مقبرة جماعية ايزيدية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية: لقد فتحنا 17 مقبرة جماعية ايزيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).