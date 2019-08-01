لترويج المخدرات.. اعتقال افراد عصابتين شرقي بغداد

2019/08/01 | 18:39

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العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، اعتقال عصابتين لترويج المخدرات شرقي بغداد .

وذكرت القيادة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، انه"بناءً على معلومات

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