2019/08/01 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني NNC بدأ ريال مدريد الإسباني، التحرك بكل قوته، لحسم صفقة كبرى، بعد تعثر التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.وتعاقد ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي، مع 5 نجوم حتى الآن؛ وهم: “البرازيليان إيدير ميليتاو ورودريجو، والفرنسي فيرلاند ميندي، والبلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش”.ووفقًا لصحيفة “تليجراف”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اليأس من بوجبا..هذه صفقة ريال مدريد الكبرى ! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اليأس من بوجبا.. هذه صفقة ريال مدريد الكبرى !) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اليأس من بوجبا.. هذه صفقة ريال مدريد الكبرى !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).