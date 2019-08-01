2019/08/01 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pSmq8O8tXa8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرة للخريجين امام مجلس المحافظة للمطالبة بفرص التعيين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرة للخريجين امام مجلس المحافظة للمطالبة بفرص التعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).