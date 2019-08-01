اندلاع حريق داخل مقر لاحدى الشركات وسط البصرة (صورة)

2019/08/01 | 18:43

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بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل موقع عمل لشركة ماء وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريق اندلع، عصر اليوم، داخل موقع عمل شركة (ماء السماء الدولية) في منطقة الجمهورية وسط البصرة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحادث أدى إلى احتراق الانابيب المعدة لمشروع مجاري الجمهوري الذي هو قيد التنفيذ حاليا".

بغداد اليوم- ديالى

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بفتح تحقيق عاجل بهجوم كلاجو بين ديالى والسليمانية.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "احدى السيطرات الامنية في كلاجو على الحدود بين ديا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على 6 انفاق لتنظيم داعش تحوي عبوات ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركو

بغداد اليوم _ المثنى

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر الفرات، من مدينة السماوة، مركز المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة المثنى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "فريقا من وحدة الغوص التابع

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