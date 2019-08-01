2019/08/01 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلوا بحرب الثمانينيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبادل رفات 80 جندياً بين العراق وإيران ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبادل رفات 80 جندياً بين العراق وإيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).