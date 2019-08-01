2019/08/01 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد كان​ له حضور دائم في كل حفلات جوائز ​الفيفا​ لأفضل لاعب في العام منذ إنشائها في عام 2016 لكن الأمور تغيرت هذا الموسم بعد الإعلان عن المرشحين لهذا اللقب لموسم 2018/2019.وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن كلا من ​كريستيانو رونالدو​ وليونيل ميسي​ و​فرينكي دي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوم ريال مدريد يغيبون عن قائمة مرشحين جوائز الفيفا المركز الخبري الوطني.

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