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الخميس 1 أغسطس 2019 | 06:36 مساءً | عدد القراءات : 8

ميسان..



صيانة أكثر من 200 محولة كهرباء

بغداد/..



اكد فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، أن أكثر من 200 محولة كهربائية تم اصلاحها خلال النصف الاول من عام 2019.

وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "ملاكاته في شعبة صيانة المحولات بقسم الشؤون الفنية، تمكنت من صيانة وإصلاح {٢٠٦} محولة من مختلف السعات بعد إعطابها وخروجها عن العمل ، مشيرا، إلى أن هذا العدد كان في النصف الأول من العام الجاري".

واضاف، ان"اعدادها من حيث السعات كانت {١١٥} سعة / ٢٥٠ ك.ف / ، { ٧٧ } سعة / ٤٠٠ ك.ف / ، { ١٠ } سعة / ١٠٠ ك.ف / ، {٤} سعة / ٦٣٠ ك.ف / ، لافتا ، الى ان المحولات التي تم صيانتها موزعه في أشهر " كانون الثاني{ ٣٣ } ، شباط {٢٥} ، أذار { ٢٧ } ، نيسان {٤١} ، ايار {٣٤} ، حزيران { ٤٦}".

واشار الى، ان"المحولات المنصوبة في الشبكة الكهربائية التي تتعرض إلى اعطاب يتم رفعها ونقلها وصيانتها بفترة لا تتجاوز ال{٢٤} ساعة حسب توجيهات المدير العام ، حيث يتم إعادة نصبها من قبل مراكز الخدمات في عموم المحافظة".

واوضح، ان"اسباب الأعطاب التي كانت أبرزها سوء الأحوال الجوية في الشتاء و الصيف ، الأحمال العالية ، التجاوزات"، منوها إلى"وجود ملاك هندسي وفني متخصص بصيانة المحولات في فرعه".

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