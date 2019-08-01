2019/08/01 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب عن كتلة صادقون الدكتور نعيم العبودي رئيسا لها.وقال مصدر، ان “لجنة الاعلام والاتصالات النيابية عقدت اجتماعا لغرض انتخاب رئيسا لها في مبنى البرلمان”.واضاف المراسل ان “اللجنة انتخبت النائب عن كتلة صادقون الدكتور نعيم العبودي رئيسا لها، والنائب فلاح حسن زيدان نائب له والنائب شيماء علي حسين مقرراً”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نعيم العبودي رئيسا للجنة الاعلام والاتصالات النيابية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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